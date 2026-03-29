◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）阪神は、巨人とのシーソーゲームを制し、敵地・東京Ｄでの開幕カードに勝ち越した。５―６とリードを許した８回は４番・佐藤が左前打で出塁。大山の四球と中川の犠打で１死二、三塁とし、この日初打席の坂本の中前適時打で同点に追いついた。さらに２死二、三塁から代打・木浪は、二塁へ２点内野安打。この回は３得点で逆転に成功した。２点リードの９回には森