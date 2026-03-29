第56回高松宮記念を制したサトノレーヴ。2連覇を達成＝中京競馬場第56回高松宮記念（29日・中京11R1200メートル芝18頭、G1）1番人気のサトノレーヴ（クリストフ・ルメール騎乗）が1分6秒3で2連覇を達成し、重賞4勝目を挙げた。1着賞金は1億7千万円。このレースでルメール騎手は初勝利、堀宣行調教師は4勝目。サトノレーヴは中段追走から最後の直線に入ると外めを力強く駆け上がり、15番人気のレッドモンレーヴに2馬身差をつけ