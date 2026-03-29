「Ｆ１・日本ＧＰ・決勝」（２９日、鈴鹿サーキット）観衆が発表され、Ｆ１日本ＧＰが鈴鹿に戻ってきた２００９年以降、決勝では最多となる１３万人が詰めかけた。２００９年以降の最多は昨年の１１万５０００人。日本ＧＰは２００７、０８年は富士スピードウェイで開催された。開幕した２７日から３日間の合計は３１万５０００人。３日間のトータルでも昨年の２６万６０００人を４万９０００人も上回る２００９年以降では最