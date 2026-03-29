◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（２９日・大田スタジアムほか）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は２９日、新設された中学生女子の部の決勝と小学生の部の準決勝２試合と決勝が行われた。中学生女子の部は、関西女子選抜（関西ブロック）と中日本女子選抜（中日本ブロック）が対戦。序盤から着実に得点を重ねた関西女子選抜が７―０（６回コールド）で