◇パ・リーグオリックス5−4楽天（2026年3月29日京セラD）オリックスの平野佳寿投手兼任コーチ（42）が史上160人目の通算1000奪三振を達成した。節目の記録まであと「1」として迎えた今季初登板。5―2とリードして迎えた5回から4番手でマウンドへ。1死から佐藤に中越えソロを浴びたが、続く中島を2―2と追い込み、最後は代名詞の宝刀・フォークでバットの空を切らせた。「正直、（三振を）取るまで記録のこと忘れてま