DV被害者や支援者らが行った街頭アピールに集まった人たち＝29日午後、東京・新宿駅前離婚後共同親権を導入する改正民法が4月1日に施行されるのを前に、ドメスティックバイオレンス（DV）被害に遭った当事者や支援者らが29日、東京・新宿駅前で街頭アピールを行った。運用次第ではDVや虐待の被害が継続しかねないとして「被害者や子どもの命や尊厳を守って」と訴えた。アピールには約100人が参加。「選ぶとキケン共同親権」「