◇パ・リーグオリックス5−4楽天（2026年3月29日京セラD）「9番遊撃」でスタメン出場したオリックスの紅林がお目覚めの一撃だ。2回1死から右前へ今季初安打を放つと、4―2とリードして迎えた4回1死では津留崎の初球を左中間スタンドへ運ぶ1号ソロを放った。「今日は出ないかな、と思っていたけど。出してもらったんで。期待に応えたい気持ちでした。気持ちで打てたかと思います。冗談半分ですけど、マモさん（監督）にそ