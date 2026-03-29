タレント大竹まこと（76）が29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自転車の利用をめぐり、ある規則に「おかしいと思いません？」と疑問を投げかけた。番組では、4月1日から自転車の違反にいわゆる「青切符制度」が適用されるという話題を紹介。これまで注意で済んでいた違反に、最高1万6000円の反則金が科されることになる。大竹は「前と後ろにお子さん乗せて走ってるのは、これはいいんですよね？