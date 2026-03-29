極楽とんぼ加藤浩次（56）が、28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にMCとして出演。花粉症デビューしたことが明かされた。番組冒頭でアシスタントの宇賀神メグアナウンサーが、「今年、花粉症デビューしたかもしれない加藤浩次の人生最高レストラン」と笑顔でタイトルコール。すると島崎和歌子が「うれしい〜仲間ー」と喜んだ。加藤は「違うんだよ。この間、天気よかったじゃん、気温高くて。朝起きたら