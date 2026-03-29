【漫画】本編を読む人気イラストレーター・しばたまさんがフォロワーの体験談を元に描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』には、身の毛もよだつエピソードも満載だ。「フレンドリーなお客さんが必ずしも良い人とは限らない」ことを教えてくれる、女性フォロワー「吉田さん」のゾッとする体験談に注目したい。吉田さんがショッピングモールのカフェで働いていた頃、いつもフレンドリーに話しかけてくる女性客がいた