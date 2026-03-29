3月29日、中京競馬場で行われた8R・大寒桜賞（3歳1勝クラス・芝2200m）は、西村淳也騎乗の4番人気、テルヒコウ（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。1/2馬身差の2着にショウグンマサムネ（牡3・栗東・佐藤悠太）、3着にスタニングレディ（牝3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは2:14.1（良）。1番人気で北村友一騎乗、ボンドマティーニ（牡3・栗東・安田翔伍）は4着、2番人気で川田将雅騎乗、メイショウナルカミ（牡3・栗東