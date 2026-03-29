過去のワールドカップを振り返ると、日本代表が勝ち上がれるか否かには、直近の五輪世代の活躍が大きく影響を及ぼしている。日本代表が決勝トーナメントに進出したワールドカップ、すなわち2002年日韓大会では稲本潤一らのシドニー五輪世代が、2010年南アフリカ大会では本田圭佑らの北京五輪世代が、2022年カタール大会では堂安律らの東京五輪世代が、貴重な働きを見せている。彼らはチームの中心的存在であり、ラッキーボー