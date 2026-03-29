第９８回選抜高校野球大会第１０日（２９日）準決勝の第２試合は、大阪桐蔭が専大松戸（千葉）に３―２で勝利。４年ぶりの決勝進出を果たした。エース右腕が復活だ。先発の吉岡貫介投手（３年）は７回１０５球を投じて５安打１失点の好投。４回二死三塁のピンチで長谷川（３年）に内野安打を許し１点を失うも、後続を三振で仕留め流れを渡さなかった。その後は無安打に抑え、８回から継投した大型左腕・川本（２年）も１安打１