小松と韓国・ソウルを結ぶ国際線が就航20年を迎えるとともに、29日から運行がデイリー化となることを記念した式典が、小松空港で行われました。大韓航空が2006年から運航する、小松空港と韓国のソウルとを結ぶ国際定期便は就航からことしで20年。またこれまで週3便の運航でしたが、29日から週7便、毎日運航されることになりました。29日は、大韓航空や関係者などおよそ40人が出席し、運航のデイリー化を記念する式典が