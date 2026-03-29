3月29日、中京競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（芝2200m）は、武豊騎乗の6番人気、メイショウアイル（牡4・栗東・高橋義忠）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にパイオニアスクエア（牡4・栗東・茶木太樹）、3着にロードガレリア（牡4・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは2:11.6（良）。1番人気で浜中俊騎乗、マイネルアズーロ（牡4・美浦・鹿戸雄一）は4着、2番人気でC.ルメール騎乗、ディーンズリスター（せん7・栗東・