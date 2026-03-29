金沢地方気象台は、29日にソメイヨシノが開花したと発表しました。平年より5日早い開花となります。気象台のソメイヨシノの開花は、標本木に花が5、6輪咲いたら発表されます。■金沢地方気象台 気象予報士朝妻 勇貴 さん：「本日3月29日、桜の開花を観測しました」午前10時の段階では、1輪しか咲いていませんでしたが、その後、一気に開花が進み、午後3時過ぎ、5輪の開花を確認。ソメイヨシノの開花が発表されました。平年より5日