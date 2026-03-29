東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で、初参戦のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が、昨年５月に結婚を発表した坂崎ユカとタッグを結成した。竹下＆坂崎はこの日、ハイパーミサヲ、スーパー・ササダンゴ・マシン組と対戦。開始前にはササダンゴとミサヲから「世界最強夫婦に勝つための方法」をテーマにしたパワーポイントが行われ、サイバーファイトの企業理念などが復唱された。さらにその中か