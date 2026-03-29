3月29日、阪神競馬場で行われた8R・四国新聞杯（4歳上2勝クラス・牝・芝2000m）は、藤懸貴志騎乗の6番人気、エコテーラー（牝5・栗東・石橋守）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のステラクラウン（牝5・栗東・上村洋行）、3着に2番人気のキタサンハナビラ（牝4・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは2:00.2（良）。【ミモザ賞】ロゴタイプ産駒 ベンヴェヌータがデビュー2連勝6番人気の伏兵藤懸貴志騎乗の6番人気、エコテー