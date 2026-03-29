ラーメン一杯の完成度は何に左右されるか。ラーメンライターの井手隊長さんは「サブでありながら、全体の完成度を底上げする要素となる2つの具材がある。この存在の有無や質の高さが、同じ一杯が『凡庸なラーメン』にも『記憶に残るラーメン』にもなり得る」という――。※本稿は、井手隊長『ラーメンビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Peter Austin※写真はイメージで