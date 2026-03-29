東京女子プロレス２９日の東京・両国国技館大会に、元モーニング娘。でタレントの矢口真里（４３）が初登場した。ハロー！プロジェクト所属だった女性アイドルグループ「ミニモニ。」の公式キャラクター「ミニモちゃん」が、特注マスクをかぶった「魅仁夢」としてアイアンマンヘビーメタル級選手権時間差入場バトルロイヤルに出場。「ミニモニ。」のメンバーだった矢口はセコンドとして出場し、リングに上がって、自身の得意技