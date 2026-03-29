3月29日、中山競馬場で行われた9R・ミモザ賞（3歳1勝クラス・牝・芝2000m）は、石橋脩騎乗の3番人気、ベンヴェヌータ（牝3・美浦・辻哲英）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のドナルンバ（牝3・美浦・上原佑紀）、3着に2番人気のランザワールド（牝3・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは2:00.6（良）。【中山2R】単勝14番人気ガルディーノが波乱を演出…3連単は169万円超マイペースで逃げ切る石橋脩騎乗の3番人気、ベ