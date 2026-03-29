3月29日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1200m）は、石田拓郎騎乗の14番人気、ガルディーノ（牡3・美浦・新開幸一）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にアンチェーン（牝3・美浦・嘉藤貴行）、3着に1番人気のニンジャトットリ（牡3・美浦・松永康利）が入った。勝ちタイムは1:12.2（稍重）。2番人気で舟山瑠泉騎乗、ベルオーシャン（牝3・美浦・柄崎将寿）は、4着敗退。【マーチS】8番人気の伏兵サンデーファンデーが鮮や