今回のおさんぽは高円寺！ご自愛女子も納得の“本当にいいもの”を巡って こんにちは。『るるぶ＆more.』編集部員の“のじょ”です。年度末も目前で、ちょっと自分を労りたい人も多いのではないでしょうか…？ そんなお疲れさま女子にぜひ行ってほしいのが、最近ドラマのロケ地としても話題になっていた高円寺。こだわりの個人店が見つかる、お散歩にぴったりな街なんです。今回は「“意識高い系”といわれてもいいじゃない！」と