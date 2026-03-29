Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』で注目を集めたユーチューバーのソン・ジア（フリージア）が、サムスンの携帯機種「ギャラクシー（Galaxy）」を貶めるような発言で物議を醸していたが、自らギャラクシーユーザーとなった。3月29日、ソン・ジアは自身のYouTubeチャンネルを通じて、Galaxy S26 Ultraモデルを使用して撮影した写真を公開した。【写真】「彼氏が使ってたらイライラ」ソン・ジアの発言に賛否続けて、彼