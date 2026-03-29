「漏えいには関与していないという認識を伝えてきたが、捜査の結果として出た判断だと受け止める」兵庫県・斎藤元彦知事は自身の不起訴を受けて、2026年3月27日、記者団に対してこのように述べた。元県民局長の私的情報を県議に漏らすよう、元総務部長に命じるなどした地方公務員法違反の疑いで捜査されていたことを巡り、神戸地検は同日、斎藤知事と片山安孝・元副知事を不起訴（嫌疑不十分）に、井ノ本知明・前総務部長を不起訴