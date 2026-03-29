学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「フォトショ」はなんの略？「フォトショ」はなんの略か知っていますか？写真を加工・編集するときに使うソフトのこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「フォトショップ（Photoshop）」を略した言葉でした！フォト