日本車が華を添えたクラシックカー・ショー2026年1月中旬にオランダ（ネザーランド）で開かれた、インタークラシックス・マーストリヒト・ショー。今年は「日の出ずる伝説」というサブカテゴリーが設けられ、クラシカルな日本車が、多くのエキゾチック・モデルが並ぶ会場に華を添えた。すべての画像をみる全20枚出展者は、自動車博物館から欧州のコレクター、クラシックカーを扱うディーラーまで様々。トヨタ2000GTにダットサン2