ホルムズ海峡を通過しないルートで日本に運び込まれた中東産の原油の荷揚げ作業が、愛媛県内の製油所で始まりました。記者「中東産の原油がこれから降ろされます」愛媛県今治市の太陽石油の製油所できょう公開されたのは、サウジアラビア産の原油10万2000キロリットルの荷揚げ作業です。太陽石油によりますと、このサウジアラビア産の原油はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事行動後に出港した船により、事実上の封鎖が続く