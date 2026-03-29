グラングリーン大阪にあるザジャクソンガーデンから、初夏限定のアフタヌーンティー「EarlySummerPalette」が登場♡コース仕立てで楽しめる贅沢な内容は、日常を忘れてゆったりと過ごしたい日にぴったりです。旬のフルーツや季節の食材をふんだんに使った華やかなスイーツとセイボリーで、初夏の彩りを五感で楽しめる特別なティータイムを体験してみて。 コー