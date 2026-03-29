◇セ・リーグヤクルト5―3DeNA（2026年3月29日横浜）ヤクルトはDeNAに鮮やかな逆転勝ちで、開幕3連勝を飾った。池山、相川の新監督対決にも完勝。あまりの好発進に、ファンからは喜びと困惑の声があふれた。昨季は57勝79敗7分けの借金22で最下位。絶対的な主砲だった村上宗隆がホワイトソックスに移籍し、開幕前の評論家の順位予想では最下位予想が圧倒的に多かった。その中での3年ぶり開幕3連勝。一方、ホワイトソッ