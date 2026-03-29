女優の小林聡美（60）が29日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）最終回に出演。同番組のナレーターを務める小林は長年親交のある市川実日子（47）、片桐はいり（63）とともにトークを繰り広げ、病気をきっかけに変えた食生活を明かした。「ご飯とか作ったりするんですか？」と聞かれた小林は「1日1回ぐらいは作ろうかなと思ってますけど」と答えた。1日3食取っていると明かし、「もう、食べるようにしたんです。ほら、