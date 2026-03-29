フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）が29日、最終回を迎えた。同番組のナレーターを務める小林聡美（60）がゲストとして登場。長年親交のある市川実日子（47）、片桐はいり（63）とトークを繰り広げた。小林の「今日の『ボクらの時代』はこちらの3人」と、いつものナレーションで番組がスタート。片桐が「最終回、悲しいね」と言うと、小林は「本当に…」とポツリ。「何年やったんですか？」と聞かれ「19年」と答えた。そ