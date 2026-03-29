みやぎ応援ポケモンの“ラプラス”とコラボレーションした客室が、6月1日（月）から、宮城・仙台市にあるライフスタイルホテル“OF HOTEL（オブホテル）”に登場。ホテル公式サイトでは、3月26日（木）より、宿泊予約の受付を開始した。【写真】めっちゃ豪華！宿泊特典のオリジナルグッズセット■2種類のタイプから選べる今回“宮城の豊かな海や大地の自然の中で、ラプラスと出会う”をコンセプトに展開されるのは、宮城の自