◆ラグビー・全国高校選抜大会東福岡45−28東海大大阪仰星（29日、埼玉・熊谷ラグビー場）5大会ぶり7度目の春の頂点を目指す東福岡が東海大仰星（大阪）に快勝した。31日の決勝では冬の全国高校大会を3連覇し、今大会も2連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）と対戦する。アタックを重点的に鍛える東福岡が序盤から猛攻を繰り広げた。中央で押し込みながらタイミングよく右へ展開して、田島航喜（3年）が抜け出して先制トライ。直