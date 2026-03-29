シンガー・ソングライターの槇原敬之（56）が28日放送のFM COCOLO「槇原敬之・Sweet Inspiration」（土曜後7・00）に出演。ある大御所歌手に提供した楽曲の秘話を明かした。これまで自身の曲だけでなく、多くの歌手の楽曲を手掛けてきた槇原。2008年に小林幸子に提供した「悲しみの帳」について語った。「小林幸子さんなんてすごいキャリアじゃないですか。どんな曲を歌ってもらおうかと思った時に、ほんっと難しくて…」と