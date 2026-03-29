スノーボードW杯男子ハーフパイプで優勝した戸塚優斗＝シルバプラナ（共同）【シルバプラナ（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は28日、スイスのシルバプラナでハーフパイプ（HP）最終第7戦の決勝が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）が94.00点で快勝し、5季ぶり4度目の種目別優勝を果たした。今季3勝目で通算11勝目となった。女子は16歳の大橋空奈（グローバルスノ