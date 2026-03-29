女優の田中麗奈（45）が8日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。6歳になる愛娘について語った。映画デビュー28年になるという田中。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「娘さんまだ小さいんですよね」と話を振ると、「そうですね。今幼稚園で」と打ち明けた。加藤は「どう思ってるんだろう。女優さんっていうのはもう分かっていますよね」と娘が田中を女優であると分かっているかと尋ね、田中は「そう