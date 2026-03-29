歌手・工藤静香（５５）がオーケストラとのショットを公開した。「工藤静香ＰＲＥＭＩＵＭＳＹＭＰＨＯＮＩＣＣＯＮＣＥＲＴ２０２６」を開催中の工藤は２９日までにインスタグラムを更新。「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」と始めて、「生ならではの喜びやハプニングもございましたが、皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょうまた皆