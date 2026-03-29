大相撲の春巡業が２９日、三重・伊勢市の伊勢神宮で始まった。優勝した春場所後、大関の番付に戻った霧島（音羽山）が幕内トーナメントで復帰後初めて「大関」とアナウンスされた。１２場所ぶりに看板力士の地位を呼ばれ、「懐かしい」と感慨にふけった。再大関初の取組では幕内・王鵬（大嶽）を豪快な上手投げで沸かせた。２回戦で横綱・豊昇龍（立浪）に敗れたが、春場所覇者には大きな拍手を送られた。伊勢神宮での三役そろ