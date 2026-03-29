◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）中日は、１安打完封負けで１８年以来８年ぶりの開幕３連敗を喫した。打線は、プロ初先発となった広島の栗林に７回までパーフェクトと完璧に封じられた。８回に、細川がチーム初安打となる中前打で出塁するも、後続が断たれて無得点。二塁すら踏めず。走者1人だけの完封という準完全試合で、さらに９５球のマダックスまで許した。苦しい展開をベンチから見