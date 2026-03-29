韓国発の人気ガールズグループ「BLACKPINK」メンバー・ジスさん（31）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストをあらわにした白いドレス姿を披露した。白いドレスで最強スタイル披露ジスさんは、「GO」という言葉とともに蝶の絵文字を投稿。シースルートップスと人魚のようなマーメイドスカートを組み合わせたドレス姿でさまざまなポーズをとるショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では