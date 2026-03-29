「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）阪神の先発・伊藤将司投手が、２回１／３を投げ６安打２失点で降板した。初回、先頭のキャベッジに左前打を浴びると、１死後に泉口、ダルベックの連続長打で先制点を失った。それでも二、三回と打線が５点を奪って逆転に成功。４点のリードで迎えた三回だったが、１死からキャベッジ、松本剛、泉口に３連打を浴びる。続くダルベックには制球が定まらず押し出し四球を献上。たまらず藤