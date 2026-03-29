「ソフトバンク８-４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが難敵・日本ハムを蹴散らして開幕３連勝を飾った。昨季までソフトバンクに在籍し２年連続最多勝を獲得していた日本ハム・有原を攻略した。立ち上がりから四回まで毎回得点。左打者を８人並べた打線が当たった。小久保監督は「今日はヒカル（川瀬晃）ですね。（今季）初スタメンで８番ショートを任せたら本当に機能した打線になった」と目を細め