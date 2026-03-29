「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ヤクルトが終盤の逆転劇で開幕３連勝をマークした。チームは今季から池山監督が指揮を執っているが、新人監督の開幕３連勝は球団では１９９９年の若松勉監督以来、２７年ぶりの快挙となった。打線は序盤から相手先発・石田裕に苦しめられた。テンポが良く制球力も抜群の右腕に３回まで“パーフェクト”に抑え込まれた。０−１の六回には２死一、二塁の好機を迎えたが４