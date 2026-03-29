「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが終盤に逆転負けし、悪夢の開幕３連敗を喫した。初回、今季初スタメンの度会がヤクルト・高梨から右越えに先制ソロ。七回には２死から牧、度会の連打で一、二塁とし、今季初出場の筒香が右前適時打を放って２点目を挙げた。しかし、八回に暗転した。七回まで９三振を奪い３安打無失点の好投を続けていた先発・石田裕が続投。３連打を浴びて無死満塁のピンチ