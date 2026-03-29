爆笑問題太田光（60）が29日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。かつて出演していたフジテレビ系「森田一義アワー笑っていいとも!」（1982年10月〜2014年3月）で会ったハリウッドスターについて語った。太田は「ハリウッドスターも知り合いが相当多いんでね」とジョーク交じりに語った。相方の田中裕二が「多くはないでしょ。知り合いじゃないでしょ」とツッコミを入れた。太田は「“いいとも”に番宣