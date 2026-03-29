U-21日本代表は29日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われる国際親善試合でU-23韓国代表と対戦する。午後5時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本は27日のU-21アメリカ代表戦(●0-2)から先発11人全員を変更した。予想布陣は4-3-3。GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF関富貫太、DF土屋櫂大、DF山田海斗、DF森壮一朗。アンカーはMF岩本悠庵、インサイドハーフは左がキャプテンマ