3月28日（現地時間27日）、京都精華学園高校出身のイゾジェ・ウチェが所属するNCAAディビジョンIのシラキュース大学は、ウチェが同大に残留することを発表した。 Have you heard ⁉️ pic.twitter.com/cuRpQfFkfx- Syracuse Women's Basketball (@CuseWBB) March 27, 2026 ナイジェリア出身で現在21歳のウチェは、190センチのセンター。京都精華学園中学校、京都精華学園高校を経て、2022年