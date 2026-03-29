「勝っても負けてもこのチームでできる最後の試合だったので、余すことなく全部を出し切ろうと思っていました。課題がたくさん見つかった試合でしたが、すごく楽しい試合だったと思っています。もちろん、本当に悔しいの一言ですが、それ以上にここまで来られたというのは、たくさんの人に支えてもらって今があるので、感謝してもしきれないなと思っています」 3月18日から20日の期間で行われた「Wリーグディビジ