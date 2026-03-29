バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズは、きょう（29日）ホーム最終戦を戦いました。 （甲野良輔記者）「ホーム最終戦を白星で飾りたいシーガルズ、サポーターも応援に熱が入ります」 この試合、今季最多の2,751人が応援に駆け付けました。現在リーグ14位中12位のシーガルズ、ホーム最終戦の相手は2位のSAGA久光スプリングスです。 第1セットは